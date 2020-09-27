Аж на 10%: В «ДНР» повысили зарплату членам незаконных вооруженных формирований

В «народной милиции ДНР» («республиканская» армия) повысили заработную плату, выплаты начнутся с октября. Об этом сообщает «республиканский» военкор Юрий Котенок.

Он отмечает, что «денежное довольствие подняли на 10%». Теперь, например, рядовой будет получать – 16 500 руб. (6 735 грн по местному курсу валют), сержант – 21 300 (8 694 грн.).

«Повышенное довольствие обещано выплатить с октября. Интересный момент: до личного состава доведено, что повышение состоялось еще в июле, поэтому в октябре еще плюсом выплатят задолженность за 3 месяца. Повышение заметное. Не исключено, что анонсированное повышение – одна из комплекса мер, направленных на увеличение притока новых кадров в части и подразделения», – добавил Котенок.