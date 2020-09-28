Коронавирус на Донетчине: Губернатор сообщил о заболевших и городах в «желтой зоне» (Карта)

За воскресенье, 27 сентября, в Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали еще у 48 жителей, в том числе у 2-х детей и 2-х медработников. Об этом сегодня, 28 сентября в своем Telegram проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В числе заболевших:
- 19 – в Мариуполе (2 ребенка);
- по 9 – в Краматорске и Торецке;
- - 3 – в Угледаре;
- - по 2 – в Марьинском и Бахмутском районах;
- - по 1 – в Бахмуте, Селидово, Лиманской ОТГ и Великоновоселковском районе.
Губернатор напомнил, что с понедельника Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы находятся в «желтой зоне», а Угледар – в «оранжевой».
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 064 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человек;
- на лечении – 1 514 пациентов;
- летальных случаев – 54.