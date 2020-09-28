Коронавирус на Донетчине: Губернатор сообщил о заболевших и городах в «желтой зоне» (Карта)

За воскресенье, 27 сентября, в Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали еще у 48 жителей, в том числе у 2-х детей и 2-х медработников. Об этом сегодня, 28 сентября в своем Telegram проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В числе заболевших:

19 – в Мариуполе (2 ребенка);

по 9 – в Краматорске и Торецке;

- 3 – в Угледаре;

- по 2 – в Марьинском и Бахмутском районах;

- по 1 – в Бахмуте, Селидово, Лиманской ОТГ и Великоновоселковском районе.

Губернатор напомнил, что с понедельника Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы находятся в «желтой зоне», а Угледар – в «оранжевой».

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 064 случая COVID-19, из них: