В Донецке из-за нового кетчупа разгорелся спор (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в продажу поступил новый кетчуп «Лагидный» ТМ «Пан Фазан». Продукт активно обсуждают в соцсетях.

Так, дончане обратили внимание на название. «Новый кетчуп. "Лагидный к гарнирам" – это на каком языке? На украинском пишется "Лагiдний до гарнiрiв", на русский "лагiдний" переводится как "нежный" или "деликатный". А тут какой-то позорный суржик. Ребята из "Геркулеса", вы уж определитесь, язык или мова», – пишет дончанин.

«Производитель "лагидный": и вашим, и нашим», – поддерживает автора иной дончанин.

В местном паблике с ними согласны многие, но не все. Некоторые жители Донецка считают, что это – маркетинговый ход. «Как бы у нас в регионе уже давно "Лагидный" – это устоявшееся название кетчупа… Маркетинговый ход такой… Типа, все привыкли его так называть и по-другому не дойдет», – пишут в соцсетях.

Также дончане иронизируют по этому поводу: «Стране нужен язык… Можно оставить, как есть, и узаконить. Создадим свой язык».

Жители Донецка также отмечают, что на всех упаковках отмечено, что кетчуп произведен в Донецке, страна – Украина.

Подобные названия встречаются не только в продукции этой торговой марки. «Видел такой же прикол с водой. Стояла сильногазированная, негазированная и лагидная. Я так понял, это типа что-то среднее, но это слово "лагидная" убило», – пишет житель Донецка.