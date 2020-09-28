«Шахтер» – «Олимпик»: Обзор матча

В 4-м туре Премьер-лиги «Шахтер» в Киеве принимал «Олимпик». Для команды Луиша Каштру это был третий матч чемпионата за неделю, сообщает пресс-служба «горняков».

В стартовом составе произошли небольшие изменения: можно отметить выход Майкона и Виктора Коваленко в центре поля, при этом место в воротах занял капитан Андрей Пятов.

Первый тайм проходил по привычному для «оранжево-черных» сценарию: они много владели мячом, контролировали центр поля, однако на чужой половине сталкивались с насыщенной обороной соперника, преодолеть которую было нелегко. В дебюте дальними ударами проверили голкипера Коваленко (выше) и Додо (Кичак потащил). После классного взаимодействия Алана Патрика и Додо мог открывать счет Марлос, но Цымбалюк выбил мяч из пустых ворот. Сейв вратаря спас «олимпийцев» после удара Патрика с острого угла, а вот Мораесу завершить момент помешал Зотько. На 42-й минуте гости нарушили правила в штрафной против Виктора Корниенко, и арбитр поставил пенальти. Однако Кичак угадал направление удара от Алана Патрика и парировал одиннадцатиметровый.

На старте второго тайма «Шахтер» провел серию опасных атак: дальний удар Тайсона прошел над перекладиной, Коваленко с передачи Корниенко пробил во вратаря, а мощный удар самого защитника также парировал Кичак. Впрочем, уже на 64-й минуте именно два Виктора организовали взятие ворот: Корниенко здорово открылся под заброс Патрика и прострелил в штрафную, Коваленко в этот раз пробил точно в угол – 1:0. А еще через пару минут «горняки» оформили второй гол. Майкон отличной передачей вывел на ворота Жуниора Мораеса, который уверенно переиграл Кичака. Гости не оставляли попыток забить, но Пятов выручил после непростого удара Чогадзе, а на последней минуте не позволил отличиться Ксензу.

2:0 – «Шахтер» побеждает «Олимпик». В следующем туре УПЛ «горняки» 4 октября в 17:00 сыграют на выезде с черниговской «Десной».

«Шахтер» (Донецк) – «Олимпик» (Донецк) – 2:0 (0:0)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Голы: 1:0 Коваленко (64), 2:0 Мораес (66)

Нереализованный пенальти: Патрик (42, вратарь)