В «ЛНР»: Двое мужчин ранены при взрывах

В «ЛНР» 2-е мужчин были ранены при срабатывании взрывных устройств. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

27 сентября в 8:30 в Краснодонском (после переименования – Сорокинском) районе при срабатывании неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы нижних конечностей получил мужчина 1984 года рождения.

В тот же день в 14:25 в пгт Славяносербск при срабатывании неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы нижних конечностей получил мужчина 1980 года рождения.

Оба пострадавших доставлены в приемное отделение клинической больницы в Луганске, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также 27 сентября в Кировске (после переименования – Голубовка) в «полицию» «поступило сообщение о заминировании ЦГБ г. Кировск и административного здания городской администрации». «При обследовании здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не выявлено», – уверяют в «МЧС».