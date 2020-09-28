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На Луганщине локализовали лесной пожар

28.09.20 09:19
Фото: ГУ ГСЧС Украины
Фото: ГУ ГСЧС Украины

В Станично-Луганском районе Луганщины локализовали пожар лесного массива. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в воскресенье, 27 сентября, в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Нижнетеплое произошло возгорание лесного массива.

«В 22:05 пожар локализован. Площадь, пройденная огнем, составляет около 20 га. По состоянию на 7:00 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки. К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

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