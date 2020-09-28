Сводка из зоны ООС за 27 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия противник провоцировал украинских военных неподалеку поселка Шумы и дважды – вблизи населенного пункта Орехово.

С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из подствольного гранатомета окрестности села Ленинское (после переименования –Ужовка, – ред.) Новоазовского района. Общее количество примененных боеприпасов – 3 единицы».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.