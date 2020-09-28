В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 671 человек

В Украине за сутки зафиксирован 2 671 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«28 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 2 671 новый случай. За сутки выздоровел 571 пациент», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 046 (по данным Донецкой ОГА – 3 064) случаев COVID-19, в Луганской – 979 случаев.