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В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 671 человек

28.09.20 10:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксирован 2 671 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«28 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 2 671 новый случай. За сутки выздоровел 571 пациент», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 046 (по данным Донецкой ОГА – 3 064) случаев COVID-19, в Луганской – 979 случаев.

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