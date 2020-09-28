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Фонтан за ограждением, сквер, музей: Опубликованы новые кадры из Горловки (Фото)

28.09.20 10:56
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий прогулялся по городу. Как сегодня выглядят известные места, горловчанин показал в соцсети.

Так, он побывал на ул. Рудакова, где расположен сквер.

Также он показал главную городскую площадь, в центре которой фонтан закрыли металлическим ограждением, и площадь Горлова.

Мужчина побывал и у музея миниатюрной книги, запечатлел Центральный рынок – торговые точки под куполом, и торговый дом «Веста», в одном здании с ЦУМом. Горловчане делают покупки в торговом центре «Торговий дім "Вєста"»: на здании не поменяли украинское название.

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