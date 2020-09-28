Проект «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу»: Подарить ребенку шанс на полноценную жизнь

На протяжении многих лет последнее воскресенье сентября весь мир посвящает людям с нарушениями слуха. В Украине этот недуг ежегодно диагностируют у 400 новорожденных. Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает таким малышам, сообщает пресс-служба Фонда.

«Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" некоторые впервые услышали голос мамы. Главное – выявить проблему в раннем возрасте и установить ребенку высокочувствительные слуховые аппараты. Тогда полной глухоты можно избежать, малыш будет слышать звуки окружающего мира, голоса родителей и друзей. И, безусловно, нужна адаптационная работа с родителями и сурдолгом – только тогда он будет развиваться как его сверстники», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Одной из участниц проекта стала четырехлетняя Виктория-Эрика Моток из Львовской области. О неизлечимом диагнозе мама Марьяна узнала, когда малышке исполнился годик. Но свыкнуться с тем, что дочка не слышит, не может до сих пор.

«Вижу, как дети играют и до чего же мне больно. Хоть бы играла вместе с ними. Сердце разрывалось оттого, что не могу просто общаться с ребенком. Не могу даже спеть колыбельную», – говорит женщина.

Виктория-Эрика очень жизнерадостный ребенок. Особенно нравится ей готовить. Вот только с мамой приходилось общаться жестами – девочка не могла научиться говорить. Подарить надежду на полноценную жизнь могли только сверхчувствительные современные слуховые аппараты. Но Марьяне не удалось собрать средства на их приобретение: «Пыталась обращаться к неравнодушным людям, но не получилось. Все отказывались. Помог только Ринат Ахметов».

В рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» девочке подобрали два современных слуховых аппарата. По словам врача, медлить было нельзя.

«Если такие аппараты не установить, то ребенок вообще не будет разговаривать. Начнет сторониться людей и жить в своем мире. Если аппараты установить и с ребенком заниматься, есть все шансы на его реабилитацию», – пояснила слухопротезист Наталья Музыка.

Благодаря помощи Фонда Виктория-Эрика впервые слышит голос мамы. Впереди занятия с сурдологом и исполнение маминой мечты – знакомство и игры со сверстниками. Ведь теперь девочка сможет ходить в детский сад.

«Большое спасибо Ринату Ахметову за помощь. Буду молиться за его семью и здоровье», – говорит счастливая Марьяна

На сегодняшний день в рамках проекта установлено 183 высокочувствительных слуховых аппарата. Помощь в слухопротезировании получают дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей со всей Украины.