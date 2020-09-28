В «ДНР» добиваются, чтобы у местных жителей не было украинских паспортов, – правозащитники

В «ДНР» паспорт РФ собираются сделать основным. Незаконные вооруженные формирования добиваются того, чтобы у местных жителей не было украинских паспортов.

Как сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники, «администрации» на неподконтрольной Донетчине «сделают паспорт РФ основным».

«Оккупационные администрации РФ и НВФ "ДНР" вслед за запретом украинского языка хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО. Технология следующая: если в ОРДО местный житель предъявляет паспорт гражданина Украины, скажем, в ЗАГСе, при пересечении так называемой внутренней границы ОРДО и ОРЛО, то представители НВФ "ДНР" будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что в свою очередь сделает недействительным украинский паспорт», – сообщают правозащитники.

«Как нам сообщили, это пилотный проект в ОРДО, его цель максимально заставить и мотивировать жителей ОРДО оформлять паспорта НВФ "ДНР" и РФ. Главарь НВФ "ДНР" Денис Пушилин подписал и соответствующий "указ" от 23.09.2020: "об использовании паспортов граждан Украины". Наши эксперты продолжают повторять, что в ОРДЛО идет масштабный процесс интеграции местного населения в РФ. Уже запрещен украинский язык, выведена украинская валюта, массово раздаются паспорта РФ, а теперь еще и будут уничтожаться украинские паспорта», – добавляют в Восточной правозащитной группе.

Напомним, в «ДНР» продолжает действовать паспорт гражданина Украины, но уже есть процессы, при котором от жителя требуют исключительно «паспорт ДНР».