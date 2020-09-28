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В «ДНР» не выявили новых больных коронавирусом: Обрабатывали лабораторию

28.09.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного нового больного коронавирусом, так как не работала лаборатория. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«27 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 28 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 334:

  • на лечении – 1 098 пациентов,
  • выписаны – 2 049 человек,
  • летальных случаев – 187.

«По состоянию на 28 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «республике».

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