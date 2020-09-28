В Нидерландах возобновляются слушания в деле МН17

В Нидерландах в рамках третьего блока «В» возобновляется судебный процесс по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Малайзийских авиалиний МН17. Суд намерен заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова проинформировала, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было по причине пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет, и в ближайшее время адвокаты отправятся в Российскую Федерацию для встречи с клиентом.

Кроме того, в этом заседании выступили представители родственников погибших.

Несмотря на то, что длительность предыдущего блока слушаний была заявлена на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал только один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и в отношении нынешних слушаний, продолжительность которых заявлена до 2 октября.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых – трех россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.