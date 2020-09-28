ДТП в Луганске: Авто врезалось в жилой дом, есть погибший и пострадавшие

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП, в котором один человек погиб, двое пострадали.

Как сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла сегодня ночью, в 4:12, на ул. Серова в Луганске. Водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением, совершил опрокидывание автомобиля и столкновение с жилым домом.

В результате ДТП погиб мужчина 1995 года рождения.

Пострадали:

женщина 2002 года рождения – с ушибами грудной клетки, в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу;

мужчина 1996 года рождения – перелом левого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Кроме того, поврежден газопровод диаметром 50 мм.

«При помощи гидравлического инструмента сотрудниками МЧС проведена деблокировка пострадавших», – уверяют в «ЛНР».