Аленка, Лунтик, наборы для творчества: Цены на игрушки в «ДНР» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Олег побывал в супермаркете детских игрушек. Цены на самые популярные игрушки он осветил в соцсети.
Ассортимент в магазине большой, есть игрушки для малышей и для деток постарше, для мальчиков и девочек. Цены на мягкие игрушки зависят от размера, ткани. К примеру, 40-сантиметровый плюшевый Лунтик стоит 567 руб. (218 грн по местному курсу на 28.09.2020). Куклы Аленка – по 2 115 руб. (813 грн), цены на Барби стартуют от 258 руб. (99 грн). Семейная пара стоит 862 руб. (332 грн), есть вариант и за 512 руб. (197 грн).
Цены на популярные игрушки:
- набор посуды с минимальным количеством предметов – 267 руб. (103 грн);
- кассовые аппараты – от 652 руб. (251 грн);
- обучающий планшет-пианино – 1 108 руб. (426 грн);
- конструкторы-роботы в коробке – 382 руб. (147 грн);
- детский автомат – 702 руб. (270 грн);
- мозаика (60 крупных деталей) – 513 руб. (197 грн);
- телескопы – от 932 руб. (358 грн).
Также много различных наборов для творчества:
- для выращивания кристаллов – 134 руб. (52 грн);
- создания гелевых свечей своими руками – 354 руб. (136 грн);
- создания мыла своими руками – 364 руб. (140 грн);
- расписной гипсовый барельеф – 410 руб. (158 грн);
- кинетический песок в ведерке (1 кг) – 158 руб. (61 грн);
- тесто для лепки «Фиксики» – 195 руб. (75 грн).