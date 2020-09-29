Цены – немалые: Сколько стоит детская одежда в «ДНР» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Олег показал цены на детские вещи.

Мужчина побывал в гипермаркете «Галактика» – в детском отделе.

Цены следующие:

футболки на малышей – 406 руб. (156 грн по местному курсу на 29.09.2020);

комбинезоны для новорожденных без рукавов (верх – майка) – 187 руб. (72 грн);

комбинезоны для новорожденных (верх – футболка) – от 383 руб. (147 грн);

пижамы – от 549 руб. (211 грн);

школьная форма (костюм пиджак/брюки и пиджак/юбка) – 1 525 руб. (587 грн);

джампер на девочку младшей школы – 638 руб. (245 грн);

водолазка – 351 руб. (135 грн);

удлиненная пайта с рисунком из пайеток – 832 руб. (320 грн);

колготы детские – от 125 руб. (48 грн).

Некоторые вещи продаются с уценкой. Так, если флисовый комбинезон для новорожденного стоит 561 руб. (216 грн), то подобный с уценкой обойдется в 377 руб. (145 грн). Комбинезон утепленный – 1608 руб. (618 грн), а комбинезон утепленный такого же плана с уценкой – 1 140 руб. (438 грн).

«Такие маленькие вещи, а цены – совсем немалые», – отметил Олег.

Напомним, ранее Олег показал цены на популярные игрушки в «ДНР».