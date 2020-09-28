Минские соглашения неэффективны: Яценюк предлагает создать новый формат переговоров по Донбассу

Минские договоренности, как и Минский формат, доказали свою неэффективность. Нужно переходить на Киевский формат. Об этом сообщил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в комментарии для программы «Сегодня» на канале «Украина».

Политик подчеркнул, что Минские договоренности и Минский формат неэффективны, ведь «Россия не выполняла, не выполняет и не будет выполнять Минские соглашения».

Яценюк подчеркнул, что необходимо «переходить на Киевский формат»: «В Киевском формате необходимо обсуждать вопрос территориальной целостности Украины. Во-вторых, в Киевском формате сейчас должен обсуждаться вопрос будущего Беларуси. И третье – вопрос Приднестровья».

«Беларусь – это союзное государство России, которая имеет свои войска на территории Беларуси. Приднестровье оккупировано российскими войсками, и все эти страны граничат с Украиной. Донецк, Луганск и Крым также оккупированы российскими войсками», – пояснил политик.

Яценюк напомнил о недавних словах представителя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о «повстанцах» на Донбассе. Политик считает, что это попытки протестировать реакцию украинского общества: «Если туда завели этих людей, чтобы попробовать – пролезет ли, эти попытки закончатся очень плохо, в первую очередь для власти. Что точно произойдет – это гражданское противостояние».

«Не исключаю, что это еще одна часть российского плана, чтобы здесь взорвалось гражданское противостояние на фоне широкой интерпретации Минских соглашений. То есть бандиты, сепаратисты и террористы у нас стали повстанцами – а давайте посмотрим реакцию украинского общества, пройдет или не пройдет. Не прошло. И не пройдет», – подчеркнул Яценюк.

«Эти лица, которые что-то там представляют, – они не представляют ничего и никого. Украинский народ ни за кого из них не голосовал. Сейчас только президент Украины представляет официальную позицию украинского государства, и вся вертикаль власти – от президента зависит. Он должен сказать свое слово», – сказал политик.

«Владимир Путин придумал для Украины новую русскую рулетку. Дал нам пистолет. Только в стандартной русской рулетке только один патрон, а в путинский русской рулетке везде патроны и только одно свободное место. Только возьмешь пистолет и выстрелишь, – 99,9% – это будет роковой выстрел», – подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк отметил, что единственный выход – когда Европа, США, Украина и международные организации – по одну сторону баррикад: «Когда все занимают общую позицию – и с санкциями, и с международным давлением, у России не будет другого пути, кроме как если не пойти на уступки, то сесть за стол переговоров на первом этапе».