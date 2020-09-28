RU
Все новости

В РФ заявили, что даты встречи советников глав «нормандской четверки» нет

28.09.20 13:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится после того, как для этого создадут необходимые условия. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает «ZN.ua».

По его словам, когда состоится встреча, пока неизвестно.

«Когда будут созданы все необходимые для этого условия», – заявил замглавы российского МИД, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки». Сейчас идет подготовка к ее проведению.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк