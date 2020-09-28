В РФ заявили, что даты встречи советников глав «нормандской четверки» нет

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится после того, как для этого создадут необходимые условия. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает «ZN.ua».

По его словам, когда состоится встреча, пока неизвестно.

«Когда будут созданы все необходимые для этого условия», – заявил замглавы российского МИД, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки». Сейчас идет подготовка к ее проведению.