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На Луганщине – 84 новых случая COVID-19 и две смерти (Карта)

28.09.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За выходные дни в Луганской области лабораторно подтверждены 84 новых случая COVID-19 (в том числе 3 детей), зафиксированы 2 летальных случая. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи выявлены:

  • 27 – Северодонецк;
  • 8 – Лисичанск;
  • 6 – Рубежное;
  • 10 – Беловодский район;
  • 1 – Белокуракинский район;
  • 6 – Кременской район;
  • 6 – Марковский район;
  • 2 – Меловской район;
  • 3 – Попаснянский район;
  • 2 – Новопсковский район;
  • 1 – Сватовский район;
  • 3 – Станично-Луганский район;
  • 8 – Старобельский район;
  • 1 – Троицкий район.

Летальные случаи зафиксированы в Кременском и Старобельском районах.

Всего по состоянию на 28 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 979 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей. Из них:

  • выздоровели – 516 человек;
  • продолжают лечение – 452 пациента, в том числе 19 детей (104 человека лечатся в больницах, 348 – амбулаторно);
  • умерли – 11 человек.

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