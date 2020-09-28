На Луганщине – 84 новых случая COVID-19 и две смерти (Карта)

За выходные дни в Луганской области лабораторно подтверждены 84 новых случая COVID-19 (в том числе 3 детей), зафиксированы 2 летальных случая. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи выявлены:

27 – Северодонецк;

8 – Лисичанск;

6 – Рубежное;

10 – Беловодский район;

1 – Белокуракинский район;

6 – Кременской район;

6 – Марковский район;

2 – Меловской район;

3 – Попаснянский район;

2 – Новопсковский район;

1 – Сватовский район;

3 – Станично-Луганский район;

8 – Старобельский район;

1 – Троицкий район.

Летальные случаи зафиксированы в Кременском и Старобельском районах.

Всего по состоянию на 28 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 979 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей. Из них: