На Луганщине – 84 новых случая COVID-19 и две смерти (Карта)

За выходные дни в Луганской области лабораторно подтверждены 84 новых случая COVID-19 (в том числе 3 детей), зафиксированы 2 летальных случая. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи выявлены:
- 27 – Северодонецк;
- 8 – Лисичанск;
- 6 – Рубежное;
- 10 – Беловодский район;
- 1 – Белокуракинский район;
- 6 – Кременской район;
- 6 – Марковский район;
- 2 – Меловской район;
- 3 – Попаснянский район;
- 2 – Новопсковский район;
- 1 – Сватовский район;
- 3 – Станично-Луганский район;
- 8 – Старобельский район;
- 1 – Троицкий район.
Летальные случаи зафиксированы в Кременском и Старобельском районах.
Всего по состоянию на 28 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 979 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей. Из них:
- выздоровели – 516 человек;
- продолжают лечение – 452 пациента, в том числе 19 детей (104 человека лечатся в больницах, 348 – амбулаторно);
- умерли – 11 человек.