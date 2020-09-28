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Областная больница на Луганщине получила помощь от ООН

28.09.20 13:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Программа ООН по восстановлению и развитию мира передала гуманитарный груз Луганской областной клинической больнице (в Северодонецк). Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что груз рассчитан для помощи больницам Луганской области и состоит из 15 тыс. респираторов стандарта N95 на сумму 1,248 млн грн.

Также сообщается, что в передаче груза принял участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, который поблагодарил представителей ООН за поддержку региона в сложное время.

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