Предполагают поджог: Под Краматорском потушили масштабный лесной пожар (Фото, видео)

На территории регионального ландшафтного парка «Краматорский» (Донецкая обл.) в лесу спасатели потушили масштабный пожар. Предполагаемая причина пожара – поджог, передает «КраматорскPost».

Служба спасения получила сообщение о пожаре возле поселка Беленькое 27 сентября в 13:05. Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили, что горела лесная подстилка на площади 2 га и сухая трава на открытой территории на площади 4 га. Спасатели решили привлечь дополнительные силы и средства. Тушение пожара осложнялось сильным прерывистым ветром.

В 14:10 того же дня пожар был локализован, но в 19:40 поступила информация о том, что возникли дополнительные очаги горения, вызванные возможным поджогом неизвестными лицами. Эту информацию передали в отдел полиции Краматорска.

«Сегодня (27 сентября – ред.) в результате небрежного обращения с огнем произошло возгорание сухостоя в районе Васильевской пустоши (участок нашего парка №1 "Беленькое"). Сотрудники отдела охраны нашего парка и сотрудники ГСЧС в течение дня боролись с огнем. Хочу обратиться ко всем любителям разведения пикников на природе: используйте специально отведенные для этого места! Надеюсь, что найдут того человека или группу людей, из-за которых произошел пожар», – написал в Facebook исполняющий обязанности директора ландшафтного парка «Краматорский» Евгений Скляров.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, утром сегодня, 28 сентября, на месте пожара тлели отдельные очаги – там продолжают дежурить 14 спасателей и 3 единицы техники.

В целом огонь уничтожил лесную подстилку на площади около 8,1 га и сухую траву на площади 4 га.

«Причина пожара устанавливается, предположительно – поджог», – сообщили в 12-м государственном пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Информации о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало.