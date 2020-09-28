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Авиакатастрофа под Харьковом: Минобороны запретило использование самолетов Ан-26 до завершения расследования

28.09.20 14:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы под Харьковом официально запрещено приказом Минобороны. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также министр обороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

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