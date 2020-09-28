В «ЛНР» на КПП «Станица Луганская» задержали мужчину

В «ЛНР» на КПП «Станица Луганская» задержали местного жителя, который пытался вывезти на подконтрольную украинским властям территорию более 700 тыс. грн. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр «МГБ ЛНР».

«Во временном пункте пропуска "Станица Луганская" задержан житель ЛНР, который намеревался незаконно вывезти крупную сумму денег на территорию Украины. В ходе осмотра его личных вещей в рюкзаке обнаружены денежные средства в размере 703 500 грн», – уверяют в «ЛНР».

Также сообщается, что решается вопрос об открытии «уголовного дела».