Выборы–2020: На Донетчине открыли 6 уголовных дел по фактам нарушений

В Донецкой области полиция зарегистрировала 112 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По 6 фактам было начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как отмечается, полицейские реагируют на все сообщения, связанные с местными выборами.

«Больше всего заявлений касалось нарушений предвыборной агитации, повреждения агитационных материалов, препятствования осуществлению избирательного права. По фактам нарушений избирательного законодательства полицейские открыли 6 уголовных производств. Из них 4 – за хулиганские действия, другие – за злоупотребление служебным положением и подделку документов», – уточнили в полиции.

Подавляющее большинство сообщений зарегистрированы на территории Мариуполя, Славянска, Краматорска.