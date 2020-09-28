Постановка на учет пользователей «ВКонтакте»: Эксперт рассказал, возможно ли это

Эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко прокомментировал возможность постановки на учет украинских пользователей российской соцсети «Вконтакте». Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Высчитать количество активных пользователей "ВКонтакте" в Украине невозможно вообще, потому что они будут отображаться на территории другой страны (пользователи обходят блокировку "Вконтакте" при помощи сервиса VPN, который показывает заход на сайт из другой страны, – ред.). Как можно поставить пользователей на учет – для этого нужно удостовериться, что аккаунт действителен и принадлежит конкретному человеку, а не "троллю". Для этого нужно отслеживать информацию на странице, мониторить связи и проводить аналитику. Информация о пользователях находится у владельца соцсети. Это телефонный номер, почта и так далее. Если правоохранители смогут брать эту информацию у владельца, тогда смогут мониторить», – сказал Денисенко.

Эксперт рассказал, для чего украинские пользователи используют запрещенную соцсеть «ВКонтакте».

«Стоит отметить, что многие пользователи через соцсеть общаются с близкими людьми за границей. Также в этой сети активно распространяются фейки. Она остается одной из площадок информационной войны», – сказал он.