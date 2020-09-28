Били в колокол, испортили монумент: Вандалы побывали на обновленной площади в Мариуполе (Фото)

В минувшие выходные в Мариуполе после реконструкции открыли площадь Свободы и Мира. Прогуляться по обновленной локации вышли тысячи горожан, но не обошлось без неприятных инцидентов, передает «MRPL.city».

В частности, у памятника Воинам-Освободителям, который сделан в виде герба Украины, располагались и металлические листки дуба – они символизируют погибших воинов. Вандалы оборвали 21 листок, на их месте остался только след.

По словам главного инженера технадзора городского управления капитального строительства Игоря Радченко, памятник уже восстанавливают.

«В основном листки обрывали дети, забираясь по ним на памятник. Но были и намеренные случаи обрыва. После этого нам пришлось снять все детали и пересмотреть принцип крепления. В настоящее время листки уже крепят обратно», – пояснил Игорь Радченко.

Кроме того, люди начали вытаптывать свежий газон, а на просьбы сотрудников «Зеленстроя» этого не делать, так как ему нужно время, чтобы прижиться, мало кто реагировал.

Одной из изюминок площади стал 550-килограммовый колокол Мира из сплава цветных металлов, который жители массово использовали в качестве развлечения.

Из-за этого колокол остался без языка. Его в воскресенье вечером, 27 сентября, сняли рабочие. По словам коммунальщиков, деталь убрали из-за большого количества желающих ударить в колокол.

«Сняли вчера вечером, так как очень много желающих было в него звонить, особенно по ночам», – отметил Игорь Радченко.

По его словам, возвращать на место язык будут по праздникам и особым случаям.