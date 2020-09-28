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Первый матч – в октябре: В Мариуполе новая Ледовая арена готова на 98% (Видео)

28.09.20 16:39

Ледовая арена в Мариуполе готова на 98%. Она расположена напротив парка «Радуга» в Левобережном районе города. И уже 17 октября в ее стенах должен состояться первый хоккейный матч между ХК «Мариуполь» и киевским «Соколом».

«Предусмотрено все для комфортного проведения занятия спортом на разных уровнях – на детском и юношеском, любительском и профессиональном. Чтобы Мариуполь достойно участвовал в Украинкой хоккейной лиге», – прокомментировал руководитель подрядной организации Сергей Дурицкий.

Общая стоимость проекта – более 90 млн грн. В комплексе предусмотрено все для комфортного занятия спортом – на первом этаже расположен вестибюль, сам ледовый каток, раздевалки и медпункт. И посетителей уже ждут 400 новых коньков.

На втором этаже должен быть спортивный зал с тренажерами, зона фастфуда. Также отсюда можно следить за тем, что происходит на льду.

Уже вскоре на базе Ледовой арены откроется детско-юношеская школа по фигурному катанию и хоккею, работать комплекс будет круглый год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»

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