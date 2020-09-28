За ежемесячную абонплату: Жительница Мариуполя организовала порноканал

Жительница Мариуполя создала частный порноканал в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Над документированием противоправной деятельности 23-летней жительницы города полицейские работали в течение пяти месяцев.

«Правоохранители установили, что женщина, используя интернет-ресурсы, знакомилась с мужчинами и предлагала оформить подписку на закрытый канал, где размещала личные фото и видео порнографического содержания. Ежемесячная плата пользователя ресурса составляла 350 грн. Еще за 50 долл. США девушка предлагала услугу видеочата», – рассказали в полиции.

Установлено, что подозреваемая продавала свой «контент» пользователям из Европы и РФ, и причастна к 57 эпизодам.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства девушки. Изъяты компьютерная техника и телефон с видеофайлами порноканала, флеш-карты и банковские карточки, которые девушка использовала в ходе своей деятельности. Все изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.