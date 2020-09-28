Хотят 16 миллионов: В «ДНР» решили распродать грузовые вагоны

В «ДНР» местная железная дорога решила распродать 50 грузовых вагонов. Соответствующий аукцион назначен на 29 сентября и объявление о нем опубликовано на сайте «Донецкой железной дороги ДНР», передают «Донецкие новости».

Продают вагоны трех модификаций – 12-532, 12-1505 и 12-119, от 1978 до 1987 годов выпуска. Общий вес металлических вагонов – 1 114 тонн (в среднем по 22,3 т каждый).

Согласно стартовой стоимости заявленных лотов, суммарно «Донецкая железная дорога ДНР» хочет получить на аукционе от 16 млн 272 тыс. 507 руб. (6,7 млн грн по местному курсу валют).

50 вагонов распределены по трем лотам:

лот №1 – 5 вагонов, стартовая цена – 1 593 084 руб. (650 тыс. грн);

лот №2 – 15 вагонов, стартовая цена – 4 875 281 руб. (2 млн грн);

лот №3 – 30 вагонов, стартовая цена – 9 804 142 руб. (4 млн грн);

Средняя стоимость одного вагона – 325 450 руб. (132 837 грн).

Аукцион 29 сентября пройдет в Донецке. Но в нем могут принимать участие только предприятия и предприниматели, зарегистрированные в «ДНР».

Напомним, что в «Л-ДНР» находится более 20 тыс. грузовых вагонов, принадлежащих «Укрзализныце», почти 6 тыс. вагонов других собственников, около 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В 2018 году в «республике» уже был скандал с продажей грузовых вагонов. Тогда было проведено 5 аукционов и выгоны были проданы некоему частному предприятию на сумму свыше 5 млрд руб. (на тот момент – около 2 млрд грн). По данному поводу «прокуратура ДНР» возбудила уголовное дело на сотрудников «миндоходов».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» выросла стоимость приема металлолома.