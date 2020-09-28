Умерли еще двое: Инфекционное отделение Бахмута заполнено пациентами с коронавирусом

В Бахмуте (Донецкая обл.) инфекционное отделение, предназначенное для приема больных с COVID-19, уже заполнено. За последние трое суток здесь умерли два пациента, передает «Вільне радіо».

Скончались женщина 73 лет и 70-летний мужчина. У обоих подтвердили COVID-19.

«Женщина умерла в пятницу 25 сентября. Она поступала со сверхтяжелым сопутствующим заболеванием, от которого она страдала в течение нескольких лет. И у нее был еще COVID-19, пневмония. Сил ее организма не хватило побороть эту болезнь, поскольку организм был ослаблен. Мужчина скончался в субботу 26-го от осложнений COVID-19», – рассказала главный врач Бахмутской многопрофильной больницы интенсивного лечения Светлана Мельникова.

По ее словам, инфекционное отделение Бахмута на данный момент заполнено пациентами с симптомами коронавирусной болезни.

«У нас на утро (28 сентября, – ред.) 65 пациентов, и тяжелых очень много. Очень трудно сейчас работать: ежедневно увеличивается количество госпитализаций в инфекционное отделение, и большая часть таких пациентов – в тяжелом состоянии», – сообщила Мельникова.

По информации отдела здравоохранения Бахмутского горсовета, за выходные на территории Бахмутской объединенной территориальной громады COVID-19 обнаружили у 35 человек, из них 12 медработников и 3 детей. При этом по данным горздрава, в инфекционном отделении по состоянию на 28 сентября находится 33 пациента. Разница в цифрах – потому, что чиновники горсовета учитывают больных только с территории Бахмутской ОТГ. А в инфекционном отделении Бахмутской больницы находятся также жители района и соседних городов.

«У нас лежат и Славянск, и Мироновка, и район, много жителей Краматорска. Среди наших пациентов – 2 врача», – пояснила главврач Бахмутской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Напомним, в Донецкой области с начала пандемии подтверждены 3 064 случая COVID-19, из них 191 – в Бахмуте и 22 – в Бахмутском районе. Начиная с 28 сентября Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы входят в «желтую зону», а Угледар – в «оранжевую зону» карантина.