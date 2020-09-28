Дело MH17: Слушания отложили до ноября

В Нидерландах отложили до ноября судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает УНН.

«Мы действительно приостановим рассмотрение дела, и это относится ко всем четырем обвиняемым, и это приостановление будет до 10:00 вторника, 3 ноября 2020 года», – сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

По данным суда, во время блока слушаний 3C (2-13 ноября 2020 года) защита представит свои запросы о расследовании.

В суде подчеркнули, что уголовный процесс по делу MH17 в настоящее время все еще находится на стадии досудебного рассмотрения. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Так, во время сегодняшних слушаний сторона защиты одного из подсудимых Олега Пулатова сообщила, что провела встречу со своим клиентом, где он заявил о своей якобы «невиновности».

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.