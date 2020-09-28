Донетчина: Среди кандидатов в депутаты от «Слуги Народа» 40% – женщины

При формировании списков кандидатов в депутаты на местных выборах партия «Слуга Народа» в Донецкой области перевыполнила требования законодательства касательно гендерных квот. Женщины составляют более 40% от общего количеств кандидатов. А по некоторым спискам – более 50%. Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат, руководитель областной организации ПП «Слуга Народа» Владлен Неклюдов.

«Дело вовсе не в популярных в последнее время вопросах гендерного равенства. Женщин в политике должно быть больше. Практика показывает, что женщины менее склонны к конфликтам и радикализму. Для них всегда в приоритете вопросы развития. Это именно то, что нужно Украине сейчас», – прокомментировал Неклюдов изданию «Новости Донбасса».

Закон требует, чтобы в списках соотношение было не менее 70% мужчин и 30% женщин. Но, по словам нардепа, партия «Слуга Народа» ставит перед собой задачу довести соотношение к пропорции 50:50.

«Сейчас в Донецкой области продолжается активный этап создания партийных ячеек. И, к слову, женщины проявляют большую активность, чем мужчины. Они больше вовлечены в местные дела, больше заинтересованы в развитии своих громад», – резюмировал Неклюдов.