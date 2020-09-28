Моратория больше нет: В неподконтрольной Макеевке должникам перекрывают воду

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) определены 50 должников по оплате водоснабжения. Всех их коммунальщики планируют оставить без воды, из них 11 человек уже отключили от подачи. Об этом сообщает «республиканская» газета.

Отмечается, что у этих жителей долги за воду превышают 10 000 руб. (4 081 грн по местному курсу валют). При этом повторно подключить услугу можно будет только после полного погашения задолженности и оплаты стоимости процедуры подключения.

Ранее в «республике» действовал мораторий на принудительное взыскание задолженностей, но он был снят «указом» «главы ДНР» от 25 августа.

Теперь всем должникам коммунальщики имеют право перекрывать доступ к услуге. Данное правило уже вступило в силу.

Напомним, что жительница Донецка рассказала, как ее отключили от воды за долг в около 2 тыс. руб. (816 грн). После неоднократных походов в водоканал, погашения задолженности и оплаты услуги подключения она еще неделю оставалась без водоснабжения.