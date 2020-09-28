Заболеваемость растет: На Донетчине COVID-пациентов будут принимать еще три больницы

В Донецкой области в перечень больниц, которые принимают больных с коронавирусом, добавлены еще три медучреждения. В некоторых больницах первой очереди загрузка достигла уже 100%. Об этом сегодня, 28 сентября, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что за минувшие сутки добавилось 48 новых случаев COVID-19, и по состоянию на сегодня в области зарегистрированы 3 064 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Из них 1 496 человек выздоровели, летальных случаев – 54.

«На сегодня на утро в больницах находились 247 человек и амбулаторно получают лечение 1 267 человек, из них 209 детей», – уточнил Александр Педенко.

Он также сообщил, что в перечень больниц первой очереди для приема больных коронавирусом добавлены новые медучреждения.

«Таким образом, в Донецкой области уже 16 больниц, которые имеют статус больниц первой очереди оказания медицинской помощи. Добавлена 1-я больница города Краматорска, Лиманская центральная районная больница и Славянская центральная районная больница», – перечислил представитель облздрава.

По его словам, эти три больницы начали работу по составлению договоров с Национальной службой здоровья Украины, и после подписания документов они будут получать весь COVID-пакет, который установлен государством.

«Всего было сначала 13 больниц, 11 – это больницы общего профиля и 2 перинатальных центра. На сегодня все это остается, еще добавлены три больницы общего профиля. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, и в соответствии с действующими нормативными документами, если больницы имеют больше 50% загруженности мест больными с COVID-19 и с подозрением на коронавирус, то включаются больницы из второго эшелона», – пояснил Александр Педенко.

Он добавил, что планируется перевод еще нескольких больниц, поскольку загруженность мест по области составляет порядка 46%, но по отдельным больницам есть загрузка от 50 до 100%.

«Мы постепенно смотрим, где растет количество больных, где нужно открывать, чтобы было удобно и пациентам, и была правильная логистика "скорой помощи", и всех остальных служб», – резюмировал Александр Педенко.