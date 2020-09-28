Медики Северодонецка получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали аппарат ИВЛ экспертного класса производства Франции коллективу Северодонецкой городской многопрофильной больницы (Луганская обл.). Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусной инфекцией 300 млн грн. Помощь получили государственные больницы в 16 регионах Украины.

«Медики Луганской области получили 30 000 экспресс-тестов для определения коронавируса и 25 000 единиц средств индивидуальной защиты. Но главной медицинской потребностью для государственных больниц оставались аппараты ИВЛ. Всего Фондом закуплено 204 аппарата ИВЛ высокого класса. Больше 130 уже переданы в регионы, 15 из них – в больницы Луганской области», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор ДТЭК Луганская ТЭС Борис Сафонов отметил, что аппарат, переданный северодонецким медикам, прост в подключении и может быть использован сразу после установки. «Это очень важно в условиях пандемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. Помогать региону в период так называемой второй волны для нас особенно важно. Тут работает ДТЭК Луганская ТЭС, живут наши энергетики с семьями. Конечно, я желаю, чтобы ситуаций, когда необходимо подключать пациентов к аппаратам ИВЛ, было как можно меньше. Но если такая необходимость возникнет – аппарат станет вашим помощником в спасении жизней», – сказал он.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк подчеркнул, что подарок медикам очень своевременный и позволит повысить качество медицинской помощи.

Директор Северодонецкой городской многопрофильной больницы Татьяна Рабулец рассказала, что оборудование поможет спасать жизни пациентов: «Такие аппараты никогда не бывают лишними. Ни в период пандемии, ни в период обычной работы. Данный аппарат сейчас крайне необходим, потому что заболеваемость растет, все больше тяжелых случаев».

В Фонда напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине"» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – отметили в пресс-службе.