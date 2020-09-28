На Донетчине смогут проводить порядка 1000 ПЦР-тестов в сутки

В Донецкой области на сегодня показатель ПЦР-тестирования составляет в среднем более 500 исследований в сутки. Ориентировочно через месяц область сможет выйти на 1000 ПЦР-тестов в сутки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 сентября, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Краматорске.

Он отметил, что недавно группа специалистов из Донецкой области прошла обучение ВОЗ по вопросам проведения тестирования и работы лабораторий во время пандемии.

«Мариуполь будет 300 делать в сутки, Краматорск будет делать. Торецк тоже сегодня работает, они делают пока 48 образцов. Через месяц все эти города должны делать по 300 тестов, и таким образом мы выйдем на 1000 ПЦР-исследований», – сказал Гончаренко.

По его словам, с учетом работы лаборатории в Славянске и частных лабораторий, сейчас в среднем за сутки по области выполняется более 500 ПЦР- тестов. Это составляет 55% от общего количества тестов, еще 45% – это ИФА-тесты (методом иммуноферментного анализа).

«Сегодня ставится задача, чтобы в сутки именно ПЦР-исследований была тысяча. Я думаю, мы к этому придем», – подчеркнул Василий Гончаренко.