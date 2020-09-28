Принудительная паспортизация: Начальнику «миграционной службы ДНР» заочно сообщили о подозрении

Жителю неподконтрольной украинской власти Макеевки, который в настоящее время является начальником «миграционной службы МВД ДНР», заочно сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году бывший работник органов внутренних дел Украины добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР», заняв должность начальника «миграционной службы МВД ДНР».

«В нарушение Конституции Украины и Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны злоумышленник обеспечивает внедрение механизма обязательного получения населением, в частности занятым в медицинской и социальной сферах и пенсионерами, так называемых "паспортов граждан ДНР", контролирует порядок регистрации и снятия лиц с регистрационного учета и соблюдение иностранцами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, пребывания, въезда / выезда и транзитного проезда через территорию, подконтрольную НВФ РФ», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, правоохранители отмечают, что с помощью местных СМИ начальник «миграционной службы» осуществляет «личное влияние на формирование среди населения мнения о законности своих действий и легитимность оккупационной власти».

Мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, участие в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование продолжается.