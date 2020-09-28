КПВВ «Станица Луганская»: Как пункты приема тестов на COVID-19 борются за клиентов (Видео)

На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) действуют два пункта, в которых можно сдать тест на коронавирус. Первый – в вагончике мобильной лаборатории от центр «Фармбиотест». Второй – в машине первой медпомощи от медцентра ООО «Микротестлаб». Однако пользователи жалуются, что результаты последней иногда так и не приходят.

Ежедневно через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную Украине территорию пребывают около 1500 человек. Каждый из них должен отправиться на 14-дневную самоизоляцию под присмотром приложения «Дій вдома». Чтобы сократить срок – можно сдать анализы на COVID-19.

Обязательно условие – такой тест должна провести лаборатория, аккредитованная Минздравом. В областных центрах стоимость ПЦР-теста начинается от 1400 грн и достигает 2500 грн. На КПВВ «Станица Луганская» стоимость анализа – 1225 грн у «Фармбиотеста» и 1250 грн у «Микротестлаба».

Второй плюс теста на КПВВ – пока едешь на место самоизоляции (скажем, до Харькова или Одессы), анализ уже проводится. В лаборатории обещают дать результат в течении 2 суток. Но не всегда все проходит гладко.

«Когда мы сдавали тест, нам обещали результаты через 48 часов. Но прошло больше времени. Мы начали им звонить, спрашивать. Но так и не дозвонились. Поэтому тесты сдали еще в государственной клинике. В итоге, в программу "Дій вдома" подтверждение пришло, только мы не знаем откуда оно пришло», – рассказала женщина, которая пересекала КПВВ «Станица Луганская».

Такие истории рассказали еще несколько переселенцев, которые возвращались из «ЛНР», и жители Луганска, которые направлялись на подконтрольную территорию по личным делам. Все жаловались на работу именно лаборатории «Микротестлаб».

Отметим, что в Луганской области только 3 лаборатории вошли в список Минздрава как те, чьи результаты тестов на COVID-19 можно использовать для прекращения самоизоляции по системе «Дій вдома»:

вирусологическая лаборатория ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», г. Северодонецк;

клинико-диагностический центр «Фармбиотест», г. Рубежное.

медицинский центр «Микротестлаб», г. Северодонецк.

Две из них работают на КПВВ «Станица Луганска». «Фармбиотест» принимает анализы в вагончике, но в него сумасшедшая очередь, а это риск опоздать на нужный автобус и тогда придется искать ночлег в Станице. У «Микротестлаб» особой очереди нет, но здесь забор биоматериалов производят из машины первой медицинской помощи.

ООО «Микротестлаб» было основано в 2014 году в Северодонецке. Принимает анализы не только на COVID-19. Действует в арендованных помещениях в разных городах Луганщины – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Сватово, Новопсковск, Старобельск, Станица Луганская.

То есть лаборатория – официальная. Но анализы на КПВВ берут из салона автомобиля, который принадлежит коммунальному предприятию «Центр первичной медико-санитарной помощи». Как пояснили медики, в машине работает бригада медиков коммунального предприятия, они берут анализ, который потом направляют в «Микротестлаб».

«Есть договор с КП "Центр первичной медико-санитарной помощи". И есть договор с одним из предприятий на вот это тестирование [на КПВВ]. А там работает мобильная бригада, которая берет анализы. Да, машина государственная, но за это предприятие официально платит – по безналичному расчету рассчитывается с нашим коммунальным предприятием за взятие проб», – поясняет глава Военно-гражданской администрации Станицы Луганской Юрий Золкин.

В ВГА отмечают, что скандалы в прессе и соцсетях по поводу работы лаборатории – может быть следствием конкуренции. Мол, деньги большие. Ведь ежедневно через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную территорию проходят более 1500 человек. Каждый – потенциальный клиент на 1250 грн.

Однако задержки результатов тестирования у «Микротестлаба», работающего из мобильного пункта, – реальность.

Как сообщалось ранее, в соцсетях люди жаловались на организацию тестирования в машине первой медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская». Отмечали, что стоимость теста составляет 1 250 грн, оплатить можно только наличными, чеки не выдают. Результаты анализов жлут более 6 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Реальной газеты»