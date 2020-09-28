В Донецкой области результатов бесплатного ПЦР-теста приходится ждать 10 дней

На Донетчине в государственных лабораториях сформировалась большая очередь на проведение ПЦР-тестов на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 сентября, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Краматорске.

Он прокомментировал вопрос о том, что в среднем результаты бесплатного ПЦР-теста приходится ожидать 10-14 дней, в то же время врачи советуют проходить тесты в частных лабораториях, где результат можно получить на следующий день.

«У нас очень большая загруженность лабораторий. Сегодня в Славянске [очередь на исследования] – 700, в Мариуполе – около 700-750 и 1 600 – в Краматорске. Нам очень помог Киев. На минувшей неделе мы исследовали в Киеве 1 200 образцов. Сегодня мы просили, но это очень трудно, поскольку большой рост заболеваемости и все области очень загружены», – рассказал Гончаренко.

По его словам, приказом Минздрава определены три приоритетные группы для исследований на коронавирус: это заболевшие, с подозрением на заболевание и контактные лица. При этом если раньше тестировали всех контактных лиц, то сейчас будут исследовать, если только есть клинические проявления. Однако уже сформировалась большая очередь.

«Сейчас 30-35% из тех проб, которые направляются бюджетно, бесплатно, мы бракуем и не будем проводить. Нет оснований, повода их исследовать, именно методом ПЦР на коронавирус. А раньше это было. Таким образом, пока наши специалисты выйдут на врачей и скоммуницируют, чтобы направляли на исследования только тех, кого нужно, пройдет какое-то время. А сейчас – ожидать около 10 дней», – подытожил руководитель областного лабораторного центра.

Напомним, в Донецкой области показатель ПЦР-тестирования составляет в среднем более 500 исследований в сутки. Ориентировочно через месяц планируют выйти на суммарный показатель тестирования 1000 исследований в сутки с учетом лабораторий в Мариуполе, Славянске, Краматорске и Торецке.