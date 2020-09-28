Карантин: Иностранцам снова разрешен въезд в Украину

С сегодняшнего дня, 28 сентября, иностранным гражданам разрешен въезд в Украину. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Интерфакс – Украина».

Он отметил, что с 00:00 сегодняшнего дня прекратила действие норма в постановлении Кабинета министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины.

«Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», – сказал Демченко.

По его словам, отдельных требований к иностранцам по самоизоляции или страховому полису при въезде в Украину пока нет. «Эта норма прекратила свое действие. Каких-то отдельных моментов, которые определило бы правительство в отношении иностранцев при въезде в Украину на период карантина, пока нет», – пояснил он.