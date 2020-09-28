За религиозные преследования в «Л-ДНР» Украина ответит санкциями, – замминистра

Украина будет вводить санкции в отношении лиц, которые преследуют людей на неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма по религиозным признакам. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Он отметил, что Российская Федерация использует Русскую православную церковь (РПЦ) как инструмент притеснения по отношению к украинским гражданам. «Религия – это оружие для России и часть безопасности РФ. Кто встраивается в систему и поддерживает РПЦ – имеют шанс на выживание. Все, кто имеет другое мнение и не поддерживает действия оккупантов, – уничтожаются. Так было с Украинской православной церковью, последний храм которой закрыли на крымском полуострове, так преследуются на временно оккупированных территориях представители Хизб ут-Тахрир, Свидетели Иеговы и другие», – сказал замминистра.

Он отметил, что Россия использует религию, как оружие в своей войне против Украины наряду с вооруженной агрессией и информационной войной. Поэтому украинская сторона будет добиваться усиления санкций для РФ за религиозные преследования и на международной арене. «Усиление санкций является ответом на религиозную агрессию России в Крыму и на Донбассе. Они должны быть применены к тем, кто стоит за религиозными преследованиями», – считает Яременко.