«Заминировал» село: Пенсионеру на Донетчине грозит до 6 лет тюрьмы за шутку

Жителя села Старый Крым Кальмиусского района Мариуполя будут судить за ложное сообщение о минировании. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 10 июля 2020 года 67-летний мужчина совершил телефонный звонок со своего мобильного телефона на номер оператора «102» и сообщил заведомо ложную информацию о якобы существующей подготовке взрыва на территории села Старый Крым.

«Умышленные преступные действия пенсионера привели к произвольному отвлечению сил и средств специальных служб органов Национальной полиции в Донецкой области от выполнения запланированных служебных обязанностей», – отмечается в сообщении.

В отношении пенсионера завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан») УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 2 до 6 лет лишения свободы.