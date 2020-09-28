Агрессия России на Донбассе: Правозащитник назвал суммы компенсаций, которые украинцы выиграли в судах

Сотням пострадавших украинских граждан суды уже приговорили компенсации за нанесение морального и материального ущерба за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Россия должна выплатить несколько миллионов евро. Однако, эта сумма может значительно возрасти, так как в судах еще находятся несколько тысяч подобных исков. Об этом рассказал глава общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко, передает «Радио Свобода».

Пострадавшие из-за войны или действий России в Крыму вынуждены пройти сложный судебный путь:

сначала суды выносят решение о том, что человек действительно является пострадавшим в результате действий России;

потом уже определяется размер нанесенного ущерба;

сначала свои решения должны принять украинские суды;

выполнение их Россией надо будет добиваться в международных судах.

«У нас подобных решений для пострадавших граждан уже сотни, а решений первого этапа (установление факта) – несколько тысяч, вплоть до Верховного суда Украины. Решений о взыскании ущерба вынесено несколько сотен для семей погибших, внутренних переселенцев и других категорий пострадавших», – рассказывает Сенченко.

Он отметил, что суды разным категориям пострадавших присуждают разные суммы возмещения ущерба. Например:

журналистка из Крыма Анна Андриевская, как вынужденная переселенка, имеет право по решению суда на компенсацию в размере 35 000 евро;

семьи погибших на Донбассе – 60 000 евро компенсации морального ущерба плюс материальный ущерб, плюс, если есть малолетние дети, то идут и дополнительные выплаты;

при легких ранениях – от 20 000 евро, а в тяжелых случаях речь может идти о сотнях тысяч евро компенсации.

Все иски пострадавшие подают в украинские суды, а вот выполнять их решения, то есть добиваться от России выплаты компенсации, приходится уже в судах международных.

«Мы уже наложили судебным решением арест на требования России по кредиту, который Украина получила в декабре 2013 года (кредит, предоставленный Россией по просьбе Виктора Януковича, – ред.). На тот момент это было 3 млрд долл., сейчас, с учетом процентов, Москва считает, что речь идет о сумме, превышающей 4 млрд долл. Так вот, мы судебным решением наложили арест, и этот арест действует», – сказал Сенченко.

Однако пока ни один из пострадавших из-за действий России в Украине не получил компенсации, так как украинские юристы ждут решения лондонского суда, который рассматривает дело об аресте российских активов. «К сожалению, эти деньги пока недоступны для выплаты пострадавшим, потому что идет параллельный процесс в лондонском суде, где судятся другие субъекты – судятся государство Россия с государством Украина», – пояснил правозащитник.

Также юристы рассматривают вопрос наложения арестов на оставшиеся в Украине других российских активов, за счет чего также можно было бы осуществить выплаты пострадавшим. «Мы также исследовали наличие российского имущества на территории Украины. Оно скрыто, но оно есть. Для того чтобы это имущество арестовать, нужна хотя бы минимальная поддержка украинского государства… Мы параллельно рассматриваем возможность легализации решений украинских судов, и такая правовая процедура существует на территории других государств, чтобы перейти к аресту российских активов за пределами Украины», – добавил Сенченко.

В Украине от российской агрессии пострадали примерно 2 млн человек: около 1,5 млн – внутренние переселенцы, полмиллиона – другие категории. «Если каждый из этих людей подаст в суд и сумма ущерба будет рассчитана, исходя из практики Европейского суда, то общая сумма претензий к Российской Федерации превысит 100 млрд евро. Конечно, сегодня такого количества решений нет, и общая сумма претензий измеряется по вынесенным решениям несколькими миллионами евро. Но мы продолжаем работать», – заключил Сенченко.