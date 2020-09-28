Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать на Донетчине (График)

На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в Авдеевке (Донецкая обл.). Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

29.09 – с 09:30 до 15:00 по адресу: г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

02.10 – с 09:30 до 15:00 по адресу: г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.

Напомним, что в мобильных отделениях «Ощадбанка» предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и проч.