В Нацбанке рассказали о возможных льготах для инвесторов на Донбассе

Для привлечения инвестиций на подконтрольный украинской власти Донбасс могут быть предложены особые условия для инвесторов. Об этом рассказал заместитель главы совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает «Украина 24».

Он прокомментировал заявления вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о приглашении на Донбасс иностранных инвесторов.

«Я поддерживаю такие заявления и думаю, что это должно касаться создания свободных экономических зон не только на Донбассе, но и в других регионах, где есть возможность привлекать значительный уровень инвестиций для нашего государства. Обычно такие территории имеют льготный режим налогообложения, который будет стимулировать привлечение инвестиций на эту территорию», – сказал замглавы Нацбанка.

Он привел примеры того, какими конкретно могут быть льготные условия.

«Например, предприниматель освобождается от оплаты налога на прибыль на протяжении пяти лет. Далее ввозится оборудование для использования на предприятии без уплаты каких-либо пошлин. Что касается правосудия, это одно из слабых мест Украины, мы это знаем. Но речь идет о том, что может быть прописано, что если возникают арбитражные споры, они будут решаться, для примера, в Высшем суде Лондона. Важно там обеспечить мир, потому что сегодня инвестиционная привлекательность региона невысока», – отметил Василий Фурман.