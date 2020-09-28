Сын погиб в АН-26, а отец – в Ил-76: В неподконтрольном селе на Луганщине помнят семью Скочковых

В авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом погиб 20-летний солдат военной службы по контракту Александр Скочков. Шесть лет назад, 14 июня 2014-го, при крушении ИЛ-76 под Луганском погиб его отец, штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скочков. Он был родом из поселка, который сейчас находится в глубоком тылу «ЛНР», и там о нем до сих пор помнят, передает «Радио Свобода».

В авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом погиб 20-летний солдат военной службы по контракту Александр Скочков. Шесть лет назад, 14 июня 2014-го, при крушении ИЛ-76 под Луганском погиб его отец, штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скочков. Он был родом из поселка, который сейчас находится в глубоком тылу «ЛНР», и там о нем до сих пор помнят, передает «Радио Свобода».

Игорь Скочков родом из поселка Благовка, который от России отделяет всего 20 км. Как и до начала боевых действий, люди здесь живут, в основном, сельским хозяйством: арендуют и обрабатывают землю, одну часть урожая продают, вторую – оставляют себе.

Здесь, на юге Луганской области, абрикос называют «жерделя». Местные говорят, в основном, на суржике – русском со смесью отдельных украинских слов.

Семью штурмана авиационной эскадрильи Игоря Скочкова – его отца и младшую сестру – в Благовке знали многие. Во-первых, здесь очень распространена фамилия Скочков, а, во-вторых, они были жителями густонаселенного района, который местные называют «Шанхай».

«Это относительно новый район. Раньше там была большая межколхозная теплица, где работало довольно много людей. От теплицы построили жилье, и раздавали его потом сотрудникам. Это были, например, двухэтажные дома с централизованным водопроводом – в селах это обычно редкость», – рассказывает местный житель.

О том, что на борту ИЛ-76, который 14 июня 2014 года сбили российские силы, был их односельчанин, в Благовке узнали по «сарафанному радио». По словам местного жителя, в селе до сих пор вспоминают, как члены незаконного вооруженного формирования «ЛНР» не разрешили родным похоронить штурмана дома.

Игорь Скочков

«Ближайшие бои шли от Благовки в километрах 30-ти, так что повода уезжать из-за бомбежек у местных не было. Не уезжали в 2014-м и родственники Скочкова (а его супруга и двое детей всегда жили на подконтрольной Украине территории, – ред.). После трагедии по селу ходил слух, который сейчас довольно сложно проверить, о том, что его родные приезжали в Луганск и просили боевиков отдать останки, чтобы похоронить пилота дома. Но им не отдали тело и пригрозили, мол, даже, если заберете его – и не вздумайте хоронить в Благовке», – вспоминает местный житель.

Однако останки после катастрофы были переданы украинской стороне. Всех 9-х членов экипажа ИЛ-76, включая Игоря Скочкова, 25 июля 2014-го похоронили в братской могиле на кладбище «Новое-2» в Мелитополе. С десантниками прощались, в частности, в Днепре, Никополе, Павлограде и Кривом Роге. Между трагедией и похоронами прошло так много времени, потому что пришлось договариваться с российской стороной о коридоре для эвакуации, а потом военных опознавали по ДНК-экспертизе.

На момент гибели отца Саше Скочкову (который погибнет 25 сентября 2020 года) было 14 лет. Его младшей сестре – всего 2 года.

Александр Скочков

В ИЛ-76 не только Игорь был родом с ныне неподконтрольной Украине территории. Например, десантник Сергей Кривошеев, который 2 месяца не дожил до своего 19-летия, родился в многодетной семье в поселке Новогригоровка, что возле Дебальцево. Мама Сергея умерла в 2011-м, поэтому его с братом и тремя сестрами отдали в интернат в Амвросиевку (сейчас тоже подконтрольна «ДНР»). Еще один 19-летний погибший солдат Ростислав Проньков вырос в Горловке. А его товарищ Игорь Токаренко родился в Брянке на Луганщине (сейчас контролируется «ЛНР»).

Как сообщалось ранее, 25 сентября вблизи города Чугуев потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В катастрофе погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Также на борту находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском в 2014 году.