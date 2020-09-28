Более 1200 пожаров за неделю: В «Л-ДНР» погибли 8 жителей

В «ДНР» за минувшую неделю произошло свыше 800 пожаров, которых погибли 3 человек. В «ЛНР» в этот же период ликвидировали 475 пожаров, жертвами возгораний стали 5 человек.

«За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС было ликвидировано 812 пожаров, из них 388 – горение сухой растительности на открытой территории площадью более 1220 гектаров. В результате пожаров 3 человека погибли и 6 пострадали», – сообщила начальник «отдела общественных связей МЧС ДНР» Наталья Гетова.

По ее словам, один из самых масштабных пожаров произошел в выходные вблизи Шахтерска. Огонь охватил почти 700 га территории, спасателям пришлось перекрывать автотрассу. В селе Зарощенское погибла женщина и пострадал мужчина.

Кроме того, 21 сентября большой пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома в Ленинском районе Донецка. В тушении были задействованы 35 сотрудников «МЧС» и 8 единиц спецтехники. Из зоны задымления вывели 12 человек, в том числе двоих детей.

В «ЛНР» с 21 по 27 сентября на пожарах погибли 5 человек, еще 3 пострадало.

По сообщению «МЧС ЛНР», 2 взрослых и 2 детей погибли в результате возгорания частного дома в пгт Родаково в ночь на 23 сентября.

Около полуночи 26 сентября загорелись два дома и хозпостройки в переулке Каменноугольном в Луганске. Во время тушения одного из домов на диване было обнаружено тело хозяина, который, скорее всего, задохнулся дымом.

«Мужчина жил один, имел инвалидность, самостоятельно не передвигался, ухаживала за ним бывшая жена. Со слов жителей окрестных улиц, незадолго до трагедии они видели, как на берегу реки Лугань горит камыш, а искры порывами ветра несет на частные подворья», – говорят спасатели.

В «МЧС ЛНР» отмечают, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.