На Донбассе уровень безработицы выше, чем в среднем по Украине

На подконтрольной украинской власти части Донбасса карантин негативно отразился на рынке труда. В итоге, в І полугодии уровень безработицы в Донецкой и Луганской областях выше, чем в среднем по Украине. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в управлениях статистики обеих областей.

Так, в І полугодии на Донетчине насчитывалось 726,6 тыс. трудоустроенных лиц, из них:

в возрасте 15-70 лет – 722,7 тыс. чел.;

среди населения трудоспособного возраста – 695,4 тыс. чел.

Во ІІ квартале отмечается уменьшение работающих жителей. Если в І квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 45%, то за І полугодие – 43%, в трудоспособном возрасте – 62% и 60%.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше в І полугодии составило 123,0 тыс. чел. против 119,3 тыс. чел. в І квартале.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил в І полугодии 15% (в І квартале было 14%), в трудоспособном возрасте – 15% против 14% в І квартале.

В Луганской области в І полугодии количество работающих жителей в возрасте 15 лет и старше составляло 295,1 тыс. чел., а в возрасте 15-70 лет – 291,3 тыс. чел. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 50%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57%.

Количество безработных в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет было по 52,4 тыс. чел. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 15%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 15%.

При этом в І полугодии в среднем по Украине уровень безработицы составил 9% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15-70 лет и 10% рабочей силы трудоспособного возраста. Таким образом, уровень безработицы в Донецкой и Луганской области выше, чем в среднем по стране.