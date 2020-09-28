Ислам, иудаизм, буддизм: В школьную программу «ДНР» включили новые предметы

В «ДНР» в этом учебном году в школьную программу включили новые предметы. В их числе – изучение основ религиозных культур, экологии, основ безопасности жизнедеятельности и другие. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На уровне начального общего образования введен учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики", который включает шесть содержательных модулей. Предмет дает школьникам представление о мировых религиозных культурах, в том числе православной, иудейской, исламской, буддийской. Также детям расскажут о базовых этических нормах», – говорится в сообщении.

Как отмечается, данный курс «не является религиозным, а носит исключительно общекультурный, светский характер». Он может изучаться полностью или частично по выбору родителей или законных представителей школьников.

Кроме того, с 5 по 9 класс введен обязательный курс «Основы безопасности жизнедеятельности», а в 10-11 классах – учебный предмет «Экология» и курс «Естествознание», который изучается по выбору школы.

Старшеклассники будут изучать предмет «Россия в мире». Также введен обязательный курс «Индивидуальный проект». Как уверяют в «ДНР», его цель – обучить школьников разработке, презентации и реализации учебных исследований.