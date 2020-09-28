Ни слова о коронавирусе: В Луганске на дистанционное обучение перевели 10 школ

В неподконтрольном украинской власти Луганске местная «комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС)» решила перевести на дистанционное обучение 10 школ города.

Как сообщает пресс-служба «администрации» Луганска, причиной решения является увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников и педагогов.

«Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на очередном заседании приняла решение перевести на дистанционное обучение с 29 сентября по 10 октября включительно ряд учебных учреждений города в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогических работников», – говорится в сообщении.

В частности, в Луганске на дистанционное обучение переводятся:

средняя общеобразовательная школа № 6;

гимназия иностранных языков № 7 имени Виктора Третьякевича;

средняя общеобразовательная школа № 8 имени Николая Ватутина;

средняя общеобразовательная школа № 11;

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Николая Галицкого;

средняя общеобразовательная школа № 44;

специализированная школа № 57 имени Григория Петрова;

гимназия № 60 имени 200-летия Луганска;

средняя общеобразовательная школа № 67 имени Владимира Тернового;

Луганский учебно-воспитательный комплекс «Единство».

«Кроме того, комиссией принято решение об ужесточении контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте, в торговых сетях и на рынках Луганска», – добавили в «администрации».

При этом в сообщении не упоминается коронавирус, и в целом отсутствует какая-либо «официальная» информация о количестве заболевших COVID-19 в городе.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» проблемы с медикаментами и массовым увольнением медиков. По состоянию на 28 сентября в «ЛНР» – 938 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 764 человека, летальных случаев – 32).